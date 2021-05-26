/632538/تعرف-على-موقف-حمدي-فتحي-من-المشاركة-مع-الأهلي-في-السوبر-الإفريقي

أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جاهزية حمدي فتحي للمشاركة في المباريات الرسمية ابتداء من مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في قطر.

وقال أبوعبلة إن حمدي فتحي أجرى أشعة على موضع إصابته، وتم عرضها على الطبيب المعالج له، والذي أكد أن اللاعب جاهز طبياً للمشاركة في المباريات الرسمية وفقا للرؤية الفنية.

وشارك فتحي في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية قبل سفر الفريق الى جنوب افريقيا وأجرى أشعة في قطر للمزيد من الاطمئنان على حالته وأصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات الرسمية بداية من نهضة بركان وفقا للرؤية الفنية. ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي، يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد ،ويسعى الفريق لتحقيق الفوز، والتتويج باللقب السابع في تاريخ النادي .

يذكر أن الأهلي توج بلقب السوبر الإفريقي 6 مرات من قبل، كان آخرها على حساب على الصفاقسي التونسي عام 2014.