/632539/مؤتمر-صحفي-لموسيماني-غدا-قبل-مواجهة-نهضة-بركان-في-السوبر-الإفريقي
يتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة نهضة بركان المغربي على كأس السوبر الإفريقي في مؤتمر صحفي غدا الخميس قبل إنطلاق المران الختامي للفريق.
ويتحدث موسيماني وأحد لاعبي الأهلي عن مواجهة بطل المغرب، وبعد نهاية المؤتمر، يخوض الفريق مرانه الختامي على ملعب جاسم بن حمد الذي يستضيف مواجهة السوبر الإفريقي.
ويؤدي الأهلي مرانه الثالث مساء اليوم على ملعب جامعة قطر، الذي يستضيف تدريبات الفريق منذ وصول البعثة الي الدوحة، بينما يختتم الأهلي استعدادته مساء الغد، بخوض المران الرئيسي على ملعب المباراة وفقا للبرنامج الخاص بمباراة السوبر الإفريقي.
ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ونهضة بركان فى السوبر الافريقي الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت قطر ) يوم الجمعة المقبل على ملعب جاسم بن حمد «ملعب السد».
ويبحث الأهلي عن التتويج باللقب السابع في السوبر الإفريقي، الغائب عن دولاب بطولات النادي منذ عام 2014، عندما توج الفريق باللقب السادس في تاريخه، على حساب فريق الصفاقسي التونسي .
قائمة الأهلي
وجاءت قائمة الأهلي استعدادا للمباراة كالتالي :
في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء
خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام
خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا
في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا
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