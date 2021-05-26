/632540/تعرف-على-موقف-أيمن-أشرف-من-المشاركة-في-السوبر-الإفريقي

انتظم أيمن أشرف، مدافع النادي الأهلي، في مران الأهلي الجماعي اليوم، الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه لمدة يومين للتعافي من الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة صن داونز الأخيرة في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في جنوب إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وصعد على إثرها النادي الأهلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شارك أيمن أشرف، في مران الأهلي الجماعي بعد تأكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي أنه قد تعافى من الإصابة التي اشتكى منها، وأثبح جاهزا لمباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي، ويذكر أن الإصابة أبعدت أيمن أشرف عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، خلال اليومين الماضيين بعد وصول بعثة الأهلي إلى قطر لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

الأهلي يؤكد جاهزية أيمن أشرف

وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان من الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على حالة اللاعب والتأكد من جاهزيته للتواجد في المران الجماعي، ويشارك أشرف في المران الثالث للأهلي اليوم الذي يقام على ملعب جامعة قطر في الدوحة، فيما يخوض الفريق مرانه الرئيسي والختامي مساء الخميس المقبل على استاد جاسم بن حمد الذي تقام عليه مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي سيلعب مباراة نهائي السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الموافق 28 مايو 2021، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والتي تأهل لها من خلال التغلب على الزمالك في بطولة دوري أبطال أوروبا بثنائية عمرو السولية ومحمد مجدي أفشه، بينما تأهل فريق نهضة بركان المغربي عن طريق الفوز على فريق بيراميدز في نهائي الكونفدرالية الإفريقيه بهدف دون رد.

قائمة الأهلي

في حراسة المرمى :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء

خط الدفاع :رامي ربيعة وبدر بانون وياسر إبراهيم ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني و معلول وأحمد رمضان بيكهام

خط الوسط : و أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر عمرو السولية وأليو ديانج و حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا

في الهجوم : محمد شريف و جونيور أجايي وصلاح محسن والتر بواليا