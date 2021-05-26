بشار الأسد يُدلي بصوته بانتخابات الرئاسة: لا نلتفت للغرب

/632541/بشار-الأسد-يدلي-بصوته-بانتخابات-الرئاسة-لا-نلتفت-للغرب

هاجم بشار الأسد الغرب، خلال ادلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية، حيث قال خلال ادلائه بصوته انه لايلتفت إليهم.

الشعب السوري متحد في مواجهة الإرهاب

قال الرئيس السوري بشار الأسد بعد إدلائه بصوته فى الانتخابات الرئاسية، إن الشعب السوري متحد في مواجهة الإرهاب، مضيفا:"سوريا لا تلتفت إلى ما تقوله الدول الغربية عن الانتخابات". وأدلى بشار الأسد بصوته في انتخابات الرئاسة السورية في دوما.

لجان الاقتراع في سوريا

كانت لجان الاقتراع فتحت أبوابها أمام السوريين، صباح اليوم الأربعاء، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2021، وهي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمر فى مارس 2011.

وعرض التليفزيون السوري، لقطات لصفوف طويلة من الناخبين تتشكل أمامها في عدد من مناطق البلاد، وسيستمر التصويت حتى الساعة 19:00 (16:00 ت غ)، على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع.

قيمة آرائكم عن الانتخابات السورية صفر

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن تصريحات الدول الغربية التي تنفي شرعية الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا في بلاده لا تساوي شيئا.

وصرح الأسد للصحفيين عقب إدلائه بصوته في مركز اقتراع في مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية، برفقة قرينته أسماء اليوم الأربعاء، بأن سوريا لا تولي أي اهتمام لتصريحات الغرب عن الانتخابات الحالية، وقال تعليقا عليها: "قيمة آرائكم هي صفر".

أكبر معاقل الجماعات المسلحة

وشدد الأسد على أن إدلاءه بصوته من مدينة دوما يمثل دليلا على وحدة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

وكانت دوما على مدى سنوات من أكبر معاقل الجماعات المسلحة في غوطة دمشق الشرقية، واستعادت قوات الحكومة سيطرتها على هذه المدينة في ربيع 2018.