/632542/كهربا-يشارك-في-موقعة-السوبر-الإفريقي-تفاصيل

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود عبدالمنعم كهربا، على هامش استعداد القلعة الحمراء لنهائي السوبر الإفريقي أمام الفريق المغربي نهضة بركان، والتي ستلعب في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الجمعه الموافق 28 مايو 2021، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

شروط موسيماني لمشاركة كهربا

وطالب بيتسو موسيمانى من كهربا بضرورة التركيز في التدريبات وأن يرفع لياقته البدنية والذهنية حتى يظهر بصورة متميزة لو منحه فرصة اللعب خلال المباراة، وأبغ موسيمانى كهربا خلال الجلسة " أنه لو لعب بصورة كويسة فإنه سيعتمد عليه بشكل أساسي في الفريق ولن يقوم بوضعه على دكة الاحتياط مرة أخرى، لكنه لو ظهر بصورة سيئة فسيعده إلى دكة البدلاء" ووعده كهربا بزيادة التركيز فى التدريبات للعودة للتشكيلة الاساسية للأهلى. ويذكر أن كهربا كان خارج حسابات بيتسو موسيماني فى المباريات الأخيرة سواء فى الدورى أو دورى الأبطال بسبب تراجع مستواه البدنى منذ انتهاء عقوبة إيقافه من قبل الجهاز الفنى لمدة شهر على خلفية أزمته مع موسيماني بعد مباراة طلائع الجيش ببطولة الدوري.

وجلس كهربا على دكة الإحتياطي في عدد كبير من مباريات الأهلي السابقة في جميع البطولات، أبرزها ضد المصري والاتحاد السكندرى وغزل المحلة والزمالك في بطولة الدوري الممتاز وصن داونز ذهابا وإيابا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشوار الاهلي ونهضة بركان في بطولة السوبر الإفريقي

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي سيلعب مباراة نهائي السوبر الإفريقي، والتي تأهل لها من خلال التغلب على الزمالك في بطولة دوري أبطال أوروبا بثنائية عمرو السولية ومحمد مجدي أفشه، بينما تأهل فريق نهضة بركان المغربي عن طريق الفوز على فريق بيراميدز في نهائي الكونفدرالية الإفريقيه بهدف دون رد.

حصل النادي الأهلي على بطولة السوبر الإفريقي 6 مرات، ليكون النادي الأهلي هو الهداف التاريخي لبطولة السوبر الإفريقي، ويعتبر الزمالك هو ثاني أ:ثر من حصلوا على السوبر الافريقي برصيد 5 بطولات، بينما فريق نهضة بركان لم يسبق له الحصول على هذا اللقب.

التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي السوبر الإفريقي

فى حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هانى

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، صلاح محسن.

التشكيل المتوقع لنهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى: زهير لعروبي

في خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي

في خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير

في خط الهجوم: محسن ياجور