/632543/الزمالك-يرد-في-بيان-رسمي-على-أزمة-التجديد-لـ-فرجاني-ساسي

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، رفضه التام للتصريحات التي أدلى بها مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال وكيل فرجاني ساسي في وقت سابق، إن إدارة الزمالك لا تصارح الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد اللاعب، وأن اللاعب لم يطلب الحصول على 2 مليون و 200 ألف أو 2 مليون و 600 ألف كما يقال، وسيوافق على التجديد للنادي في حالة عرض عليه مليون 800 ألف، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس لتجديد عقده مع النادي.

وأضح المجلس أنه يضع ملف تجديد فرجاني ساسي على رأس أولوياته، ويسعى خلال الأيام القليلة القادمة لحسم ملف اللاعب بشكل نهائي وعقد جلسة معه بحضور وكيل أعمالة.

وأكد المجلس أن النادي ليس مسؤولا عن أي تصريحات بشأن هذا الملف إلا عن طريق حسين لبيب رئيس النادي والمتحدث الرسمي باسم النادي أو الإعلامي عمرو الدردير المتحدث الصحفي للنادي، وأن أعضاء المجلس لم يدلوا بأي تصريحات منذ أن تولوا مهمة إدارة النادي عن فرجاني ساسي أو أي أرقام تخص النادي.

تشكيل الزمالك أمام المصري

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري

دكة بدلاء الزمالك أمام المصري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري : جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي

تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى - احمد دعدور

خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي

خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر

خط الهجوم : كازادي كاسونجو