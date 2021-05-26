/632544/عيار-18-يسجل-700-جنيها-ارتفاع-أسعار-الذهب-في-مصر

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، بقيمة 3 جنيهات ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى مستويات 816 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 سجل 700 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 816 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 933 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 6528 جنيها. أونصة الذهب 1908 دولارا.

صعود سعر أونصة الذهب

وجاء ارتفاع سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية بسببب صعود سعر أونصة الذهب عالمياً لمستويات 1908 دولار بقيمة ارتفاع 12 دولارات عن السعر المسجل صباح أمس.

حالة من الترقب والحذر

وتشهد أسواق المعادن الثمينة حالة من الترقب والحذر من استمرار التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا واستمرار ارتفاع عدد الاصابات في الهند وكذلك تضرر الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك مع استمرار تسجيل بعض القطاعات تراجعت في التوظيف مثل القطاع الزراعي.

ارتفاع الفضة 0.6%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 1% إلى 2796.62 دولار للأوقية، وربحت الفضة 0.6 % إلى 28.14 دولار، وصعد البلاتين 1.2 % إلى 1205.38 دولار.

وصل الذهب إلى أعلى مستوياته بسعر 1900 دولار أمس الثلاثاء للمرة الأولى في 20 أسبوعًا.

حيث ساعد تراجع عائدات السندات الأمريكية والدولار المعدن الأصفر على الوصول إلى نقطة محورية لصفقات الشراء في المعدن الثمين على أمل إعادة الارتفاع إلى أعلى مستوياته في العام الماضي.

أسعار تسليمات الذهب الفوري

وارتفعت أسعار تسليمات الذهب الفوري في يونيو على Comex في نيويورك إلى 1901.15 دولار أمريكيًا. وذلك قبل أن يستقر عند 1898 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 13.50 دولارًا أمريكيًا أو 0.7%. وسجل السعر الفوري للذهب، الذي يعكس التداولات في الوقت الفعلي في السبائك، 1900.02 دولار.