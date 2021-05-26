/632545/نهائي-يوروباليج-التشكيل-المتوقع-لـ-مانشستريونايتد-وفياريال

ينتظر عشاق الكرة العالمية مباراة تلك التي تجمع ما بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني في نهائي الدورلاي الأوروبي على ملعب "مييسكي" في بولندا وذلك في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ،وستذاع االمباراة عبر قناتي بي ان سبورت 4k،و بي ان سبورت بريموم 1 ن وسيكون الشوالي معلقا للمباراة .

يقدم لكم موقع دوت الخليج التشكيل المتوقع لفريقي مانشستر يونايتد و فياريال في نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الأربعاء، وذلك مع الاخذ بالإجراءات الإحترازية والوقائية الصارمة والبرتوكول الطبي المتبع، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ويستعد مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة فياريال الإسباني على ملعب "ستاديون إنيرجا جدانسك أرينا" في بولندا، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي "اليوروباليج".

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع

ومن المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا خط الدفاع: أرون وان بيساكا – إريك بايلي – لينديلوف - لوك شاو خط الوسط: ماكتومناي – فريد - بول بوجبا خط الهجوم: برونو فرنانديز – إيدينسون كافاني – ماركوس راشفورد

تشكيل فياريال المتوقع

على الجانب الأخر ، من المتوقع أن يدخل فياريال هذا اللقاء بتشكيل يضم كل من: في حراسة المرمى: رولي

خط الدفاع: خوان فويث – راؤول ألبيول – توريس - بيدرازا خط الوسط: بينو – كابو – باريخو - تريجيروس خط الهجوم: جواو مورينو- باكا وتأهل مانشستر يونايتد لنهائي الدوري الأوروبي بعد اكتساح روما الإيطالي بنتيجة 8-5، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما تأهل فياريال لنهائي الدوري الأوروبي على حساب أرسنال الإنجليزي بنتيجة 2-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور نصف النهائي من المسابقة.

مشوار الفريقين في البطولة

وإليكم مشوار الفريقان في المسابقة حتى الأن : مانشستر يونايتد بدأ الشياطين الحمر مشوارهم في اليوروباليج من دور الـ 32، بعد الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث واجه ريال سوسيداد وتغلب عليه ذهاباً في إسبانيا 4-0 وتعادل سلبياَ في الإياب بأولد ترافورد، ثم اصطدم بفريق ميلان في دور الـ 16، وإنتهت نتيجة الذهاب بينهما في أولد ترافورد، بنتيجة 1-1، ثم نجح مان يونايتد في الفوز بهدف بملعب "سان سيرو" بالإياب.

وبدور الـ 8، تغلب اليونايتد علي غرناطة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم سحق روما في الدور نصف النهائي، بنتيجة 8-5، ويتأهل للمباراة النهائية.

على الجانب الأخر فياريال وقدم فياريال مشوار مفاجىء في البطولة حتي وصل للمباراة النهائية، وإستطاع بلوغ دور المجموعات، ثم تخطي كلاً من ريد بول سالزبورج (دور 32)، دينامو كييف (دور 16)، دينامو زغرب (دور الـ 8)، أرسنال (نصف النهائي)، علي الترتيب وصعد للمباراة النهائية.