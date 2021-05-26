/632546/مناقشات-حادة-وصوت-عالي-تعرف-على-سبب-طرد-وكيل-وزارة-الزراعة-من-إجتماع-برلماني

شهدت لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة نقاشات ساخنة ومشادة كلامية بين نواب اللجنة ووكيل وزارة الزراعة، اثناء مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد فيما يخص مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات والتي انتهت في النهاية بطرد الأخير من اجتماع اللجنة.

أسباب المشادة

وتأتي بداية المشادة بين النواب ووكيل الوزارة، بحديث النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة، الذى انتقد ضعف وتراخى الأداء في مديريات الزراعة بالمحافظات، نظرا لعدم وجود مهندسين وموظفين بشكل كافى، بالإضافة الى ضعف موازنة المديريات التي تؤثر على أجور وحوافز تشجيع الموظفين، داعيا مديرى المديريات ووكلاء الوزارات بعرض مشكلاتهم قبل موافقتهم على الموازنة خلال اجتماع اللجنة، وأن يطالبوا بما يمكنهم من تطوير الأداء لخدمة القطاع.

ومن جانبه تدخل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج خالد عبد الراضى، للتعقيب على حديث النائب مجدى ملك، بأنه لم يأتي اجتماع اللجنة اليوم للحديث عن تقييم الأداء، وانما جاء للتحدث في مشروع الموازنة.

إعتراضات وطرد

وبدوره رد النائب مجدى ملك، علي وكيل وزارة سوهاج، بأن ماقاله يأتي في صميم موضوع المناقشة، وأنه كنائب يمارس دوره ويفهمه جيدا، وأن ما قاله يأتي في إطار مناقشة الموازنة من أجل دعم المديريات لتقوم بدورها على أكمل وجه.

وحاول مجددا وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، التدخل والإعتراض بصوت حاد وعال، على رد النائب مجدى ملك، الأمر الذى دعا رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، بطرد وكيل الوزارة من الاجتماع، بسبب أسلوبه في الرد على النواب.

وأكد رئيس اللجنة، النائب هشام الحصرى، على حق النائب فى ممارسة دوره كاملا وفقا للائحة الداخلية للمجلس، وأن ليس من حق أحد الإعتراض على حديثه، وخاصة ان الحديث يأتى في إطار المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطن، من توفير اعتمادات لازمة لسد العجز في الإعتمادات المخصصة للمديريات، أو توفير الحوافز والأجور للمهندسين، وهو ما يتعلق فعليا بمناقشة الموازنة والعامة.