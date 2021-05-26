الحكومة تنفى انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق

جدة - نرمين السيد - انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول انتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق، وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق، وأن الأسماك المتداولة بالأسواق صالحة وآمنة، مُشددةً على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أى مخالفات.





ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

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