جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن آليات استخدام الكتاب المفتوح فى امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحة أن الوزارة قررت إتاحة دخول "الكتاب الحكومى الخاص بالطالب" سواء كان كتاب الوزارة الرسمى من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، وسوف تسمح بدخول الكتاب وعليه ملاحظات الطالب فقط".





وشددت وزارة التربية والتعليم: لن نسمح بدخول أوراق أخرى من أى نوع، ولن يسمح بدخول التابلت على شبكة الانترنت أثناء الامتحان لأسباب تأمينية تقنية ولتحقيق تكافؤ الفرص مع طلاب المنازل والإعادة والتقسيم وذوى الهمم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف- 5 آليات لاستخدام الكتاب المفتوح بامتحانات الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.