سفارة فلسطين فى مصر توجه الشكر للرئيس السيسى على الوقوف بجانب الشعب

جدة - نرمين السيد - أفادت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، بتوافد قوافل المساعدات الميدانية والإغاثية والطبية من دول المغرب وتونس والكويت وأوكرانيا إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى، وذلك لدعم ومساندة أبناء الشعب الفلسطينى فى القطاع، جرّاء العدوان الإسرائيلى الغاشم.





ونقل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، شكر وتقدير الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكى، إلى الرئيس السيسى والدول الداعمة للحقوق الفلسطينية والتى سارعت للوقوف بجانب الشعب الفلسطينى فى محنته، مشيرًا إلى أن فلسطين ستسمر فى السعى نحو الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، متسلّحة بدعم الأشقاء والأصدقاء والأحرار فى العالم بأسره.

وجدد السفير دياب اللوح الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى بادر بتسيير قوافل الإغاثة والمساندة للشعب الفلسطينى بعد العدوان الغاشم الذى تعرض له فى قطاع غزة، وأصدر تعليماته للمستشفيات المصرية لاحتضان الجرحى الفلسطينيين وتقديم جميع الخدمات الصحية المطلوبة، كما سمح لجميع الدول الشقيقة والصديقة بتسيير قوافل الإغاثة عبر الأراضى المصرية وصولًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، كما شكر السفير دياب اللوح وزارتى الخارجية والصحة والقوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية التى سهلت وتابعت وصول القوافل إلى قطاع غزة.

كما توجه السفير دياب اللوح بالشكر باسم القيادة والشعب الفلسطينى إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى سيّر أكبر قافلة إغاثة فى تاريخ الأزهر الشريف اتساقًا مع الدور المصرى الرائد والمواقف المشرفة فى دعم نضال الشعب الفلسطينى فى كافة المحافل.

وأشارت سفارة دولة فلسطين بمصر إلى استمرار تواصل السفارة مع الدول الشقيقة والصديقة التى تقدّم المساندة للشعب الفلسطيني، وتنسق معها مسير قوافل الإغاثة وصولًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بمرافقة ومتابعة مندوبى السفارة.