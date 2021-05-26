مصر للطيران تسير اليوم 48 رحلة داخلية وخارجية لنقل 4100 راكب

تسير "مصر للطيران" اليوم الأربعاء، ٤٨ داخلية وخارجية لنقل 4100 راكب لوجهات مختلفة.

وذكرت الشركة في بيانها اليومى، أن رحلاتها الخارجية بمعدل ٣٠ رحلة جوية تتجه إلى كل من واشنطن، لاجوس، أكرا، لندن، نيويورك، باريس، روما، إسطنبول، أمستردام، موسكو، دبي، ميلانو، البحرين، بيروت، الخرطوم، أديس أبابا، أبوظبي، الشارقة، بالإضافة إلى 5 رحلات شحن جوى.

كما تسير مصر للطيران اليوم ١٣ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.