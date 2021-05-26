وزير التنمية المحلية يشارك فى الندوة الافتراضية لبحث تعزيز قدرات المدن والحكومات...

شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، عبر الفيديو كونفرانس اليوم فى الندوة التى نظمتها منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية حول موضوع "المدن الأفريقية والحكومات المحلية في مواجهة الوضع الاقتصادي والمالي بعد جائحة كورونا " مع التركيز علي دور الوكالة الإقليمية الأفريقية (ATA)" التابعة للمنظمة .

وتناقش الندوة تأثير جائحة كورونا على القدرات المالية للحكومات المحلية والدور الذي ستلعبه الوكالة الإقليمية الأفريقية في إتاحة موارد إضافية للسوق المالي وضمان حافز أكثر استدامة للاقتصاد و نظام مالي أكثر استقراراً وكذا تبادل وتوثيق أفضل الممارسات والدروس لمواجهة الجائحة مالياً .

وشارك فى الندوة أعضاء المجلس التنفيدي للمنظمة وأعضاء المجلس الأفريقى و أوجين مبا رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وجان بيير مباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية .

وفى بداية كلمته رحب اللواء محمود شعراوى بالرئيس الجديد لمنظمة المدن الأفريقية ، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص مصر على تعزيز دور المدن والحكومات المحلية الأفريقية فى مواجهة تحدي فيروس كورونا ومساندة جهود الدولة على الصعيد الأفريقى وجاءت هذه المداخلة ضمن سياق التعرف على التجارب والخبرات المتنوعة للمدن الأفريقية وآليات مواجهة جائحة كورونا وتبادل الدروس المستفادة بين المدن والمحافظات الأفريقية.

وأضاف " شعراوى " أن جائحة كورونا ضاعفت التحديات التي تواجه دولنا ومدننا الأفريقية خاصة الفئات الأكثر احتياجاً و التي تأثرت بشكل أكبر بتأثيرات الجائحة علي المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

وقال وزير التنمية المحلية إن المشروعات المصرية في مرحلة ما بعد الجائحة تستجيب للتحديات الاجتماعية الاقتصادية وذلك من خلال تحسين الاستجابة والتأهب لحالات الطوارئ من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والأمن الغذائي وفرص العمل .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى دعم الحكومة المصرية للانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الأسواق المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع التأكيد علي البعد البيئي من خلال الآخذ في الاعتبار الإجراءات المناخية وإدخال شبكة نقل نظيفة متعددة الوسائط للحد من تلوث الهواء.

وتابع شعراوى : ولا شك ان اهتمام اجتماعنا اليوم ببحث الآثار السلبية المترتبة علي الجائحة خاصة علي الموارد المالية ولانفاق الاستثمار للمدن والحكومات المحلية لهو دليل علي الرؤية الواعية للمنظمة القارية والتي تدعم مساعينا من أجل تفعيل خطط حكوماتنا المحلية في مواجهة الجائحة واستدامتها.

وقال الوزير أن الاجتماع سيتيح أيضاً تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة الجائحة ومرحلة استعادة الاستقرار المجتمعي والإقتصادي مستقبلاً ، وثمن اللواء محمود شعراوى الدور الكبير الذي تقوم به الوكالة الإقليمية لإفريقيا وسيتم تدارس كيفية توجيه دعم لمساندتها وذلك في ضوء الدور الهام الذي تلعبه أنشطة صناديق التنمية المحلية والتي باتت من الممارسات الدولية المتعارف عليها سواء على المستوي القاري أو الدولي، وتسهم في تعزيز قدرات المحافظات بالإضافة الي ما يرد لها من تمويل من المركز.

وأشاد شعراوى بالجهد المتميز لجان بيير امباسي في رعاية هذه المبادرة الهامة والتي نثق انها ستقدم العديد من الحلول للتحديات التي تواجه مدننا الافريقية.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لاستقبال الحضور جميعا مجدداً في القاهرة سواء خلال احتفالية توقيع اتفاقية المقر لمكتب شمال افريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية أو خلال النسخة الثانية لمؤتمر "المدن الافريقية : قاطرة التنمية المستدامة" بالقاهرة بعد نجاح النسخة الاولي التي استضافناها في يونيو 2019.