بدء تطعيم منتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بلقاح كورونا فى المنازل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بدء تطعيم بعض الفئات من المنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، بلقاح فيروس كورونا بمنازلهم بمحافظة بورسعيد، وذلك من خلال تخصيص فرق طبية تتوجه للمواطنين لتطعيمهم مع الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدولة المصرية بالحرص على تطعيم كافة المواطنين بلقاح فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس أو تقليل مخاطر الفيروس ومضاعفاته، وبالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان ومستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأشار بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أنه توجه فريق طبى من مستشفى النصر التخصصى مدرب على أعلى مستوى لتطعيم للمواطنين فى منازلهم، وذلك مراعاةً لحالتهم الصحية وتيسيرًا عليهم من مشقة الانتقال لتلقى اللقاح داخل المنشآت الصحية المخصصة لذلك.

وأضاف بيان الهيئة، أنه تم تفعيل خدمة التطعيم المنزلى لبعض الفئات التى حددتها وزارة الصحة والسكان، وتشمل المصابين بكسر بالأطراف السفلية "كسور مفصل الحوض والفخذ، كسور الساقين، كسور القدمين"، بتر أحد الأطراف السفلية "بتر أحد القدمين أو الساقين"، مرضى الشلل الرباعى والشلل النصفى وشلل الاطفال، و مرضى ضمور العضلات، و المرضى الذين يعانون من امراض عصبية تسبب إعاقة الحركة "التصلب المتعدد، الشلل الرعاش، مرض الوهن العضلي، ضمور النخاع الشوكي، متلازمة جيلان باريه".

ويشار إلى أن مستشفى النصر التخصصي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، تم تخصيصها منذ مارس 2021 كمركز لتقديم خدمة التطعيم الخاص بفيروس كورونا، وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لذلك من قبل وزارة الصحة والسكان، وضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.