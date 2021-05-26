/632548/سلوي-الحداد-تتقدم-بطلب-مناقشة-عامة-حول-أزمة-أطباء-التكليف-دفعة-مارس-2021

تقدمت النائبة سلوى الحداد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة عامة موجها إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن إستيضاح سياسة وزارة الصحة، فيما يخص مشكلة أطباء التكليف دفعة مارس 2021، بعد حالة الرفض الكبير لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50% من الأطباء فى خمسة تخصصات فقط إضافة إلى إلغاء التكليف ببعض التخصصات مثل الجلدية والعظام .

أطباء التكليف دفعة مارس 2021

وأكدت النائبة سلوي الحداد عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القرار قوبل بإستياء بالغ وقد أكد ممثلو أطباء التكليف رفضهم لهذه الاحتياجات، التى اعتبروها «تعبث بمستقبلهم وأحلامهم»، مشيرة إلى أن هذا القرار يعد مجحفا ويشكل خطرا على المواطن والمنظومة الصحية، بما يفرض حالة من التكليف الإجبارى للأطباء الأمر الذى قد يدفع كثير منهم إلى أن يبحث عن فرصة للهجرة والعمل فى الخارج، بما يستوجب ضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات لتدارك الأزمة دون إجبار للأطباء .

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وتجدر الاشارة إلى ان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و الوفد المرافق له، قد وصل أمس إلى مطار كيجالي بعاصمة رواندا ، للمشاركة فى الدورة الثانية عشر لمؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية، الاعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية المقرر عقدة فى "كيجالى" خلال الفترة من ٢٥ الى ٢٨ مايو الجارى.

هذا واستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه، وفداً برلمانياً يمنياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني،وتأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين الشقيقين.