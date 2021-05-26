خطيب منة عرفة: "ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة"

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كشف الفنان الصاعد محمود المهدي، عن كونه خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، بعدما أعلنت خطبتها منذ أيام ماضية، لتثير حالة من الجدل الواسعة بين الجمهور.

دوت الخليج يرصد أول رسالة رومانسية جمعت الثنائي، حيث قرر خطيبها الكشف عن نفسه لأول مرة، لينهي حالة الجدل التي حدثت في الوسط.

خطيب منة عرفة يوجه له رسالة رومانسية

نشر الفنان محمود المهدي ، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام"، صورة تجمعه مع منة عرفة، أثناء احتفالهما بعيد ميلاد منة، الذي يوافق الأول من مايو، داعياً الله أن يجمعهما معاً في منزل واحد.

كتب المهدي، على الصورة مداعبًا خطيبته، قائلًا: “ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة التي نشرها محمود المهدي، وحرصوا على توجيه التهنئة والدعاء لهما بأن يتمم الله فرحتهما بالزواج.

خطوبة منة عرفة

يذكر أن منة عرفة أعلنت، الأسبوع الماضي، خطبتها من دون أن تكشف هوية الشخص الذي ارتبطت به، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام"، صورة تعبيرية تُظهر شخصاً يجثو على ركبتيه يطلب يد حبيبته، ومكتوباً عليها: "هو سألها الزواج، وهي قالت موافقة"، وعلقت على الصورة قائلة: "أنا اتخطبت للتو".

وشارك محمود المهدي في عمل فني وحيد هو فيلم "666" مع منة عرفة، ووفاء عامر، وعايدة غنيم، وسامي مغاوري، وهو ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب.