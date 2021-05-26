/632554/مفيش-حاجة-اسمها-اختلاط-مياه-كيف-واجه-وزير-الإسكان-انتقادات-النواب-الحادة

مناقشات وانتقادات حادة شهدتها جلسة أمس الأربعاء 26- 5 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية الموجهة لوزير الإسكان والمرافق، عاصم الجزار، كما تمت الإشادة بدور مبادرة حياة كريمة في الريف والمناطق الفقيرة.

انتقادات بسبب مشروعات الصرف الصحي واشادة بحياة كريمة

الأعضاء أكدوا أن المبادرة تستهدف التخفيف عن كاهل الموطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، مطالبين في الوقت ذاته بسرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في باقي المناطق التي لم تشملها المبادر.

وجه النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوم حادا لوزير الإسكان والمرافق العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بسبب وجود إهمال بمنطقة بولاق الدكرور وإنقطاع المياع الدائم ومعاناة المواطنين المستمرة بسبب هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال الجسة العامة، مضيفا:" انا راجل صنايعي موجود في الشارع وبشوف الرئيس بينزل وبيتابع المشروعات بنفسه، وعايز الوزير ينزل الشارع لأننا مش درجة مش درجة تالته ومن حقنا نشوف إهتمام".

وأشار النائب محمد الحسيني إلى قيام الدولة بتنفيذ مشروع على ترعة الزمر بتكلفة 5 مليار جنيه، مطالبا بوضع بولاق الدكرور في الاوليات والإهتمام بها وتزويد الإعتمدات الماليه لها، لانها تمثل أكثر من 3 مليون مواطن، ويوجد بها مناطق يعاني قاطنيها من مشكلة المياه " بيشربو مياه صرف الصحي".

وتابع الحسيني حديثه:" الفاصل بين بولاق الدكرور وبين المناطق الراقية هي سور السكة الحديد، وعلى الرغم من ذلك، هما لديهم توافر في المياه 24 ساعه، واحنا المياه بتجيلنا ساعتين".

وأختتم وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان:" عايز معاد من الوزير وينزل على الأرض بنفسه لمناطق بولاق الدكرور، لوضع حلول جذرية لإنهاء معاناة الاهالي.

من جانبه شدد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أهمية الإسراع في مشروعات الصرف الصحي غير المنتهية بمركز المحلة محافظة الغربية، قائلاً: " مش منطقي أن مشروع يقعد 20 سنة لكي نتهي، لننظر إلي مشروعات حياة كريمة هناك قري انتهي بها الصرف في اربع أو خمس أشهر ".

وأشاد وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجهود القيادة السياسية في إطار مبادرة حياة كريمة، مطالباً في الوقت ذاته باستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وأكد النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غير مسبوقة في تاريخ مصر، قائلا: لأول مرة هناك اهتمام كبير بقرى الصعيد وجميع محافظات مصر، مشيداً في الوقت ذاته بجهود وزير الإسكان في العمل علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي اكمل وجه.

وطالب بسرعة تنفيذ محطة مياه بني مزار رغم حل المشكلة بالنسبة الخاصة بسلامة المياه الخاصة بهما لسلامة المياه، مشيراً إلي عدم الانتهاء من الانتهاء محطات الصرف الصحي بمغاغة والتي بدأ العمل فيها منذ 2009. ووجهت النائبة شيرين القشاش، عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، التحية للقيادة السياسية علي مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلي تطوير الريف.

وانتقدت في الوقت ذاته التباطؤ الشديد في الانتهاء من الصرف الصحي خاصة في القري غير المشمولة في إطار المبادرة.

وقال النائب مجدي ملك، إن المبادرات تأتي لنجدة المواطنين بعد سوء أداء في القطاعات المختلفة في ربوع الجمهورية، نتيجة فساد استمر 50 سنه وغياب للرؤية فضلا عن سوء توزيع الدخل القومي، مطالباً بسرعة إنجاز الصرف الصحي بمركزي سمالوط ومطاي بمحافظة المنيا لاسيما ونحن نعيش مصر الحديثة وفي ظل ما يحدث من إنجازات وتطوير.

وأضاف ملك، أن مركز سمالوط يخلو من الصرف الصحي سوى قرية واحدة مقابل 7 قرى متوقف العمل فيها منذ 2008، وكذا مركز مطاي يتضمن 3 قري فقط بها صرف صحي، و2 جاري العمل فيها، مشيراً إلي أن العمل في الصرف الصحي في المركزين بدأ منذ عام 1996 ولم يكتمل حتي الان وهناك احياء بالكامل ليس بها صرف.

وقال النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إن صعيد مصر يعلق أمال كبيرة علي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدداً علي أهمية الاسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنيا حيث أن نسبة التنفيذ فيها نحو 7% منها 2% في مركز ملاوي السنوات الماضية، وهي نسبة صادمة.

وانتقد النائب أحمد الشيشيني، تأخر تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز كوم حمادة، قائلاً : الإهمال في مشروعات الصرف في قرية صفط العنب أدي بحياة طفل غرف عندما كان يسير مع والدته.

وقال النائب فتحى قنديل عضو مجلس النواب عن محافظة قنا ، إن مركز نجع حمادى شهد انقطاعا كبيرا في مياه الشرب خلال شهر رمضان في عدد من القرى بالمركز، قائلاً :" الناس لم تجد مياه للشرب والاستخدام اليومى ، و لا حتى شوية مياه للوضوء".

وأضاف قنديل، "تقدمنا بعدد من الشكاوى و في النهاية يبعتوا لنا عربة مياه .. السؤال العربية هتكفى مين و لامين، الامر انتشر خلال شهر رمضان في قرى القناوية و الحماوية و السلامية".وأشار البرلماني إلي أن الرد الذى جاء من الحكومة أن هناك 4 مرشحات مياه يتم صيانتها و تطويرها في نجع حمادى، كيف يتم تطوير 4 مرشحات في وقت واحد و في رمضان ".

وشددت النائبة شادية خضير، علي أهمية الانتهاء من إحلال وتجديد الصرف الصحفي بمدينة السلام لحماية الثروة العقارية، متسائلة في الوقت ذاته عن سبب العمل في رصف القاهرة الجديدة بالكامل، بقولها : "القاهرة الجديدة مصارينها مفتوحة كلها منذ 3 أشهر، في حين كان المفروض العمل علي جزء جزء"، فيما قرر رئيس المجلس حذف كلمة "مصارين".

وأشار النائب سعودي عبد الرحمن عضو مجلس النواب عن إلي كارثة وفاة 6 أشخاص في أحد ابيار الصرف المفتوحة بمركز صفانية، مشدداً أيضا علي أهمية الانتهاء من مشاريع مياه الشرب في بني مزار ومغاغة والعدوة.

وزير الإسكان: نعترف بالتقصير في مشروعات الصرف

اتفق الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، مع ما ذكره أغلب أعضاء البرلمان بوجود قصور في بعض المشروعات وغيرها من تأخر في الصرف الصحي والمياه وغيرها.

جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وأكد أنه منذ تولي الرئيس السيسي هناك الكثير من الأعمال التي تمت على أرض الواقع، قائلا: ما تم في آخر 6 سنوات يعادل ما تم في مصر خلال الفترة الماضية.

وقال: خلال الست سنوات السابقة تم الانتهاء من 279 من مشروعات المياه على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية 61،4 مليار جنيه، وهناك مشروعات أخرى يتم تنفيذها.

وأعلن الوزير، تم عمل 864 مشروع صرف صحي، وجاري عمل 473 مشروع، قائلا: ما تم في الفترة الأخيرة يضاهي ما تم في آخر 40 سنة.

وقال وزير الإسكان: عدينا فترة الشغل علشان الانتخابات، وإننا ندي تأشيرة لكل نائب علشان الانتخابات، متابعا: "مش بنشتغل غير لما يكون المشروع مدرج وممول".

وأكد وزير الإسكان، التزام الوزارة بالخطة المدرجة والمحدد لها موازنات تمت بالكامل، قائلا: لا يوجد جنيه في موازنة الوزارة لم يتم صرفه وفقا للخطة.

عاصم الجزار: مفيش حاجةاسمها اختلاط مياه الشرب بالصرف

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية،خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أنه لا يمكن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مؤكدا أن كلاهما يكون على عمق مختلف عن الآخر،مضيفا أن هناك مشكلة بالفعل في المياه، ولكن ليس بالصورة والتعبيرات التي يستخدمها النواب باختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي.

وحذر المهندس عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من استخدام تلك العبارات بما يؤثر خصوصا على المنتجات المصرية وتصديرها، خصوصا أثناء الحديث بأنه يتم اختلاط المياه بالصرف الصحي.

وأشار وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار ، إلى أنه التعامل حاليا فيما يتعلق بمياه الصرف الصحي هو الانتقال من سياسة التخلص الآمن، إلى إعادة الاستخدام من خلال المعالجة المطورة، لاستخدامها بشكل آمن ويتم إعادتها للمجاري المائية وفقا للمواصفات.

وحول شكاوى بعض المواطنين بشأن ارتفاع مقايسات مياه الشرب، أشار إلى أنه سيتم التوجيه بمراجعة الأسس على مستوى الشركات حتى لا تكون هناك أعباء زيادة على المواطنين.

ولفت المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان، إلي أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك كثير من الأعمال تمت في كل الملفات التي تتطرق لها النواب، فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي ومياة الشرب ، مؤكدا أن حجم الأعمال التي تمت في 6 سنوات تكافئ ما تم تنفيذه في 40 عاما، وهذا ليس كافيا، بل أن هناك أعمال كثيرة سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة.