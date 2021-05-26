هل يرحل «أوناجم» عن الزمالك بنهاية الموسم ؟!

كشفت تقارير مغربية صباح اليوم الأربعاء، عن شروط نادي الزمالك مقابل الاستغناء عن لاعبه محمد أوناجم والذي يلعب لصفوف فريق الوداد البيضاوي المغربي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم .

وانتقل محمد أوناجم نجم نادي الزمالك إلى ناديه السابق الوداد المغربي في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة من الفارس الأبيض لمدة 6 أشهر. ووفقا لـ صحيفة "الصباح" المغربية، فإن إدارة نادي الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب وضعت ثلاثة شروط من أجل الاستغناء عن أوناجم لصالح فريق الوداد.

شروط الزمالك للاستغناء عن اوناجم

وأوضحت الصحيفة أن الشرط الأول هو دفع إدارة الفريق المغربي مبلغ 500 مليون سنتيم أي ما يقارب 9 ملايين جنيه مصري من أجل الاستغناء عن اللاعب لـ الوداد.

وأضافت أن الشرط الثاني هو موافقة المدير الفني للنادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون على الاستغناء عن اللاعب وعدم الحاجة إليه فنيا.

أما عن الشرط الثالث، فهو تعاقد نادي الزمالك مع مهاجم أجنبي أخر بديل للاعب المغربي محمد أوناجم حال الاستغناء عنه.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نادي الإسماعيلي في ربع نهائي كأس مصر والمقرر إقامتها يوم غد الخميس في تمام التاسعة مساء على ستاد الويس الجديد .

وكان الزمالك قد فاز في مباراته الأخيرة في الدوري المصري الممتاز أمام النادي المصري البورسعيدي بهدف قاتل في نهاية المباراة وانتهى اللقاء بنتيجة 3:2 في مباراة مثيرة شهدت تألق الحراس وطرد أحمد رفعت وطارق حامد لاعبي المصري والزمالك على الترتيب.

تشكيل الزمالك أمام المصري

حراسة المرمي: محمد عواد خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي خط الوسط:طارق حامد - فرجاني ساسي - إسلام جابر - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو خط الهجوم: سيف الجزيري

دكة بدلاء الزمالك أمام المصري

ويجلس على دكة بدلاء الزمالك لمواجهة المصري : جنش ومحمد عبد السلام وحازم إمام وعبد الشافي وشيكابالا ومحمود عبد العزيز وروقة واسامة فيصل ومروان حمدي

تشكيل المصري أمام الزمالك في الدوري

وجاء تشكيل المصري لمواجهة الزمالك كالتالي: حراسة المرمى - احمد دعدور خط الدفاع: حسن علي – احمد شوشة – فريد شوقي – كريم العراقي خط الوسط : سعيدو – ايزي ايميكا- أحمد رفعت – اسلام صلاح – محمد عنتر خط الهجوم : كازادي كاسونجو