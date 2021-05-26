أخبار سارة في الإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

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أعلن نادي الإسماعيلي عن اكتمال قائمة الفريق، وخلوها من أي إصابات، وذلك بعدما شارك عبدالرحمن مجدي في تدريبات الفريق استعدادا لمباراة الزمالك في دور ال 16 من بطولة كأس مصر، وستلعب المباراة على ملعب السويس الجديد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

حقيقة اصابة عبدالرحمن مجدي بفيروس كورونا

يذكر أنه قد انتشرت إشاعات في الأيام الأخيرة، عن إصابة عبدالرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق بفيروس كورونا المستجد، وفي المقابل نفى نادي الاسماعيلي على ما تردد بخصوص إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد، وأكد أن إصابة عبدالرحمن مجدي شد فى العضلة الأمامية، وانها خضع لربنامج تأهيلي للشفاء من الإصابة، وأصبح اللاعب جاهز لمباراة الكاس أمام القلعة البيضاء. ويرغب الاسماعيلي في استعادة روح الانتصارات والبطولات، حيث يسعي الفريق للحصول على بطولة الكأس، والتي لم يحصل عليها منذ 21 عام، حيث حصل الاسماعيلي على لقب كأس مصر مرتين عام 1997، و2000، ويحاول الفريق الاستمرار في المنافسة على بطولة كأس مصر هذا الموسم.

الجهاز الفني للدراويش يدرس نقاط ضعف الزمالك

ويدرس الجهاز الفني للاسماعيلي، نقاط الضعف لدى نادي الزمالك، حيث يقوموا بدراسة المباراة الأخيرة للقلعة البيضاء، والتي استطاع أن يتغلب على نادي المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، وتعتبر هذه المباراة هي الأهم في الموسم الحالي للدراويش، حيث يريد الفريق الحصول على بطولة كأس مصر.

التشكيل المتوقع لنادي الاسماعيلي:

في حراسة المرمى: محمد فوزى

في خط الدفاع: حسين السيد ، محمد هاشم ، محمد عمار ، محمد عادل

في خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد حسن أمامهما .. أرى بابل ، أحمد مدبولى

في خط الهجوم: بنسون شيلونجو ، فخر الدين بن يوسف

ويأتي على مقاعد البدلاء .. محمد صبحى ، باهر المحمدى ، دونجا ، عمر الوحش ، محمد الشامى ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، عبد الله جمعة ، شكرى نجيب

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك أمام الاسماعيلي في كأس مصر

في حراسة المرمى:محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، حازم إمام

في خط الوسط: فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، شيكابالا

في خط الهجوم: أوباما، أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري