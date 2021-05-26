/632557/تأجيل-اجتماع-سامح-شكري-ووزير-الخارجية-الأمريكي-في-مصر

أعلنت وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم الأربعاء، تأجيل اجتماع سامح شكرى، مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إلى وقت لاحق.

اجتماع سامح وبلينكن فى قصر التحرير

وكان من المقرر اجتماع سامح وبلينكن فى قصر التحرير الساعة العاشرة صباح اليوم. ويأتى ذلك ضمن جولة لوزير الخارجية الأمريكى، بمنطقة الشرق الأوسط، تشمل مصر وفلسطين والأردن، وتهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، بعد تصعيد استمر أحد عشر يوما.

جولة لوزير الخارجية الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من 24 إلى 27 مايو.

لقاء الرئيس السيسي

وأكدت الخارجية أن بلينكن سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله، ومحمود عباس أبو مازن ونتنياهو وزعماء آخرين في المنطقة.

بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني

ومن جانبه كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق أن بلينكن سيواصل جهود إعادة بناء العلاقات مع الشعب الفلسطيني وزعمائه وتقديم المساندة له.

التصعيد في إسرائيل والضفة الغربية

وكان قد بحث وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري التصعيد في إسرائيل والضفة الغربية وغزة.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، حيث جدد الوزير بلينكن دعوته لجميع الأطراف لتهدئة التوترات ووقف التصعيد الذي أودى بحياة المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.

أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية

وأضاف البيان أن الوزيرين سلطا الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة ومصر وشكر بلينكن القاهرة على جهودها المستمرة لدعم إنهاء التصعيد.

مصر على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية

بينما قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن مصر على اتصال دائم مع الإدارة الأمريكية من خلال القنصليات أو على المستوى الوزارى، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم توضح مواقفها إزاء العديد من القضايا الإقليمية.

وأضاف شكري، أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مستمرة سواء كانت الإدارة القائمة ديمقراطية أو جمهورية.

نقطة توافق فيما بين الدولتين

وتابع: "دائما هناك رؤى مختلفة من مصر وأمريكا في مختلف القضايا، ولكن هذا الاختلاف لا يعني بأن هناك نوع من أنواع التباعد، وفى النهاية يتم الوصول إلى نقطة توافق فيما بين الدولتين، وكثيرا تكون نقط الاختلاف صائبة وفى النهاية يتم تقييم النتائج".

وأوضح وزير الخارجية، أنه دائما هناك طرح للقضايا والاهتمام بالعلاقة، ووضع الآليات للمستقبل، كما أن هناك الحديث حول كل القضايا الإقليمية التى تحظى باهتمام الإدارة المصرية والأمريكية سويا.