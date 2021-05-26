العثور على شخص عارٍ مقطوع الرأس والعضو الذكري بإمبابة

/632558/العثور-على-شخص-عار-مقطوع-الرأس-والعضو-الذكري-بإمبابة

وصلت قورة من مباحث قسم شرطة امبابة التابع لمديرية أمن الجيزة للمنطقة فجر اليوم الأربعاء 26 مايو، بعد ورود بلاغ يفيد بإيجاد شخصا مبتور عضوه الذكري ورأسه، على جانبي الطريق بالمنطقة.

وعلى الفور قام رجال المباحث بإخطار النيابة العامة، بعد نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم التي أمرت بتشريح الجثة؛ لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث وأقوال الشهود.

الأجهزة المعنية تسحب 5365 رخصة سيارة

في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن سحب 5365 رخصة سيارة، خلال 24 ساعة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، حيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة، تستطيع الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية.

ويستعرض موقع «دوت الخليج» مزايا الملصق الإلكتروني كما يلي:

مزايا الملصق الإلكتروني

1. وجود شريحة تحتوى على رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلى، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة فى إدارة وتنظيم حركة المرور.

2. يحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة".

3. الكشف عن أحقية المركبات فى السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.

4. يُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلى لفحص المركبات أمنياً.

5. التعرف على المركبات المطلوبة أمنياً والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.

6. التعرف على المركبات التى انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

7. التسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور على الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلى رسوم العملية والرصيد المتبقى لدى تفعيل هذه المنظومة.

8. المساهمة في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.