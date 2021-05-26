انتهاكات دولية وكورونا يتغول.. آخر أخبار فلسطين اليوم الأربعاء

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انتهاكات دولية

وفقا لما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدولة «مالطا» اعتبروا أن إسرائيل دولة انتهاكية للحقوق والقوانين الدولية، بعد أحداث تهجير مواطني «حي الشيخ جراح» من منازلهم وإعطائها للمستوطنين اليهود.

رسالة سلام

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي الفلسطينيون مع رفقائهم من «مالطا» بعد الوقوف جوارهم في الأزمة الأخيرة، ومطالبة الحكومة المالطية بالعمل على استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة، والتركيز على السلام في الشرق الأوسط بحماية حقوق وأمان الشعب الفلسطيني وضمان حرية الحركة وعدم التمييز والتهجير، وتنديد مسؤولي «مالطا» في الاتحاد الأوروبي لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات ضد الشرعية الدوية.

تطورات كورونا في فلسطين

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 3 حالات وفات، و461 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، إضافة إلى 535 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بالضفة الغربية وتسجيل حالة وفاة واحدة في قطاع غزة. وأشاربيان الصحة الفلسطينية، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: «طولكرم 7، نابلس 21، جنين 11، طوباس 1، رام الله والبيرة 8، الخليل 7، بيت لحم 2، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 403»، وتم توزيع حالات التعافي الجديدة كما يلي : "طولكرم 21، نابلس 34، جنين 40، طوباس 3، رام الله والبيرة 8، الخليل 18، بيت لحم 4، أريحا والأغوار 1، ضواحي القدس 1، قلقيلية 5"، قطاع غزة 400.

نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، ووجود 40 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 79 مريضا.

عدد المتلقين للقاح فيروس كورونا في فلسطين

وبلغ عدد المتلقين للقاح فيروس كورونا، الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 293,238 بينهم 206,747 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

مساعدات تونسية لفلسطين

وفي لإطار المساعدات الخارجية لفلسطين، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، تسلمها مساعدات إغاثية إنسانية، مقدمة من الجمهورية التونسية، تخفيفا عن كاهل أبناء السعب الفلسطيني عقب العدوان الإسرائيلي الأخير، والتي تأتي تأتي في إطار التنسيق والتعاون مع الشركاء والجهات الرسمية والمنظمات العالمية، والتي تضمنتا أدوية ومعدات ومستلزمات طبية لدعم القطاع الصحي، على أن تصل شحنة إضافية خلال أيام، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية تتضمن مواد غذائية وإغاثية.