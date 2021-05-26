إسكان النواب توافق على قرض بنك التنمية الأفريقي لتحسين الصرف الصحى بالاقصر«صور»

/632564/إسكان-النواب-توافق-على-قرض-بنك-التنمية-الأفريقي-لتحسين-الصرف-الصحى-بالاقصرصور

وافقت لجنة الإسكان برئاسة عماد حموده على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصخى المتكامل بالمناطق الريفية بعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ١٠٨ مليون يورو ، الموقع بتاريخ ٣مارس ٢٠٢١ .

ويهدف المشروع استفادة من منظومة الصرف الصحى المتكاملة والمطورة، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر ،وتعزيز الإطار المؤسسى القونى لهذا القطاع. كما يتضمن المشروع تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالحتها والتخلص منها من المستوى المنزلى إلى مستوى الصرف الزراعى وذلم من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الخالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحى المتكاملة فى صعيد مصر - الأقصر.

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