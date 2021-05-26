صور - غدًا افتتاح الجزيرة الوسطى بشارع العروبة بعد تطويرها

جدة - نرمين السيد - وأحدثت أعمال التطوير نقلة جمالية كبرى تليق بمدخل القاهرة للقادم من المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم.

وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب وتركيب إنارة لا تسبب تعارض مع السيارات المارة وزيادة الخضرة والنباتات المزهرة وعمل ممرات زخرفية.

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