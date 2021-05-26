الحكومة: بذل أقصى جهد وتنسيق كامل فى مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى مصر

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالجهود الواسعة التى قامت بها الدولة المصرية فى سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يؤكد دور مصر الحيوى والفاعل، وقوة تأثيرها إقليمياً وعالميا.





وثمن رئيس الوزراء والحكومة وأشادا بالخطوات التى يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مكانة مصر ودورها فى الدائرتين الإقليمية والدولية، وكذا ما نجح فيه الرئيس من تثبيت دعائم أركان الجبهة الداخلية، والانطلاق نحو تحقيق التنمية فى مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على نجاح مصر فى تبوأ المكانة التى تستحقها خارجياً، وصورتها الإيجابية فى أعين العالم.



كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الاجتماع الذى تم منذ أيام برئاسة رئيس الجمهورية، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكداً أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل والتحديات، بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروج هذا المشروع بالصورة التى نأملها جميعاً، لتوفير "حياة كريمة" بالفعل لأهالى القرى المصرية.



وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات الافراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، أكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الإنتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الافراج الجمركى عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.

وتطرق الاجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، وذلك فى إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الانتاج والمواد الخام والمواد الأولية التى تستوردها المصانع الانتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الافراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر "القائمة البيضاء" خصوصا إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام فى إستيفاء الفحص لشحنات سابقة.



وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، لافتا إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، والذى كشف إنتهاء بعثة من صندوق النقد الدولى من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتمانى لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التى يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى.

وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التى تطرق لها صندوق النقد الدولى فى بيانه أمس، والذى أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضى، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازى مع حماية الانفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته، متوقعا أن يبلغ معدل النمو 2.8% فى السنة المالية 2020 - 2021، على أن يرتفع إلى 5.2% فى السنة المالية 2021 - 2022.