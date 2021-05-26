السفير اللوح يتباحث مع مسؤول إدارة فلسطين بالخارجية آخر المستجدات

جدة - نرمين السيد - التقى سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، مع مسؤول إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية السفير طارق عبد الحميد، بمقر الوزارة بالقاهرة.





وتباحث السفيران آخر مستجدات القضية الفلسطينية ومناقشة التطورات السياسية والميدانية الجارية فى فلسطين والمنطقة. وثمن السفير دياب اللوح، الدعم المصرى الكبير وحرصها الدائم على الوقوف إلى صف الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، مؤكدًا استمرار التشاور والتعاون والتنسيق بين القيادتين فى شتى التحركات السياسية والدبلوماسية والميدانية، إيمانًا بوحدة المصير بين الشعبين الشقيقين. ومن جهته رحب السفير طارق عبد الحميد بهذه الزيارة، مؤكدا استمرار التعاون التشاور الدائم فيما يصب لمصلحة الشعب الفلسطينى الشقيق.

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