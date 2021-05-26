استمرار فتح معبر رفح لليوم الحادى عشر لعبور العالقين والمرضى من غزة

وأكدت مصادر مسؤولة عن تشغيل المعبر، أنه تم فتحه من الجانبين لعبور العالقين من الفلسطينيين والعرب والأجانب، إلى جانب استكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية القادمين من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشارت المصادر إلى وجود كافة الأطقم الإدارية لتيسير عبور العالقين والحالات الإنسانية، إلى جانب تواجد الأطقم الطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وتم توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أى عدد من الجرحى والمصابين ونقلهم للعلاج.
ولفتت إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم الأحد قبل الماضى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع، علاوة على عبور الحالات الإنسانية من الجانبين.
كما أشارت إلى استمرار تشغيله اليوم وغدا الخميس، لعبور العالقين من الجانبين، علاوة على استقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية القادمين من قطاع غزة ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على أن يعاد تشغيله استثنائيا طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.
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