التعليم حول تهكير جهاز التابلت: لدينا جيش من المهندسين ومعنا أجهزة الدولة

جدة - نرمين السيد - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على تعليق أحد أولياء الأمور أن هناك مجموعات من الصفحات تستطيع تهكير جهاز التابلت، والسماح لبعض الطلاب بدخول كليات الهندسة والطب، قائلاً: «يا جماعة نحن نعلم كل هذا، ولدينا جيش من المهندسين ومعنا أجهزة الدولة كلها».





وأكد شوقى فى تصريحاته على جروب «أولياء أمور مصر الأباء» عبر تطبيق «واتس آب»، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاطمئنان، وإتاحة نوع من الهدوء للوزارة حتى تتمكن من الاستعداد الجديد لعقد الامتحانات النهائية. وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب وستكون إلكترونية على التابلت فى المدارس المجهزة للطلاب النظاميين، ولا علاقة لهذا بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد، موضحا أن الوزارة اطمأنت على كفاءة أكثر من 2.300 مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة. وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات النهائية ستنعقد فى لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط، ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية، وبالتالى يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبنائهم فى مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائى ولا يجب إسقاط تجربة الامتحانات التجريبية على الامتحانات النهائية التى تنطلق فى يوليو المقبل.

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