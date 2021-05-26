صور.. سفير جورجيا بالقاهرة يستقبل مندوب الرئاسة لتهنئته بعيد الاستقلال

جدة - نرمين السيد - وهنأ سيادته بالنيابة عن رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسى، الشعب الجورجى الصديق وحكومته وكل أفراد البعثة الدبلوماسية بالقاهرة بمناسبة عيد استقلال جورجيا. وأعرب الجانبان عن عمق العلاقات بين البلدين آملين فى مزيد من توطيد تلك العلاقات. كما شكر نالباندوف سفير جورجيا بالقاهرة، موفد رئاسة الجمهورية على تلك اللفتة الكريمة وتمنى للشعب المصرى وحكومته المزيد من التقدم والازدهار.

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