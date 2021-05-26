دعما من الأورمان.. محافظ بنى سويف يشهد تسليم مساعدات عينية لـ52 مدرسة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أهمية الدور الذى يساهم به المجتمع المدنى فى دعم خطط وجهود الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تستهدف كل فئات المجتمع على مستوى محافظات مصر.





وأشار محافظ بنى سويف إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى شريك فاعل وداعم للخطة التنموية للمحافظة، لاسيما وأن بنى سويف استطاعت فى الفترة الماضية إعداد أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلى والتى وقع عليها عدد كبيرمن الجمعيات ذات النشاط المجتمعى الكبير، وذلك بهدف أن تعظيم دور المجتمع المدنى وأن يكون أكثر فاعلية فى الدفع بجهود الارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالعمل المشترك والتعاون الفاعل من أجل الارتقاء بجودة حياة المواطنين.



جاء ذلك خلال حضوره إجراءات تسليم دعم عينى مقدم من جمعية الأورمان لـ 52 مدرسة على مستوى المحافظة، عبارة عن أثاث مدرسى وأجهزة كمبيوتر وسبورات زكية، وبعض المستلزمات والوسائل التعليمية الأخرى، وذلك فى حضور سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، وإحسان ابوزيد وكيل وزارة التضامن، وإمام أحمد إمام مدير مشروعات الأورمان ببنى سويف.



وأثنى محافظ بنى سويف على الجهود المميزة والنوعية التى تقوم بها جمعية الأورمان إحدى مؤسسات المجتمع المدنى ذات التأثير الداعم والإيجابى لجهود الدولة التنموية فى مختلف المجالات، خصوصا وأن الجمعية شريك أساسى ورئيسى للمحافظة فى كثير من المجالات التنموية ضمن خطة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، ولها آيادٍ بيضاء فى كل ربوع المحافظة.



وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ،تم تشكيل لجنة فنية مختصة لتحديد احتياجات المدارس والمدارس ذات الأولوية والتى وصل عددها لـ52، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم العينى المقدم من الأورمان، مؤكدة على أنها ستقوم بالإشراف ميدانيا على تسليم المستلزمات التعليمية للإدارات التعليمية، لدعم المدارس المستحقة، حسب تقرير اللجنة الفنية المختصة، معربة عن شكرها لمحافظ بنى سويف وحرصه على توجيه الدعم وحشد كل الجهود تجاه قطاع التعليم، من منطلق أن القطاع من القطاعات الحيوية ، وتقدمت بالشكر لجمعية الأورمان على هذا الدعم النوعى المميز.



وأكدت إحسان أبوزيد على أن خطة المحافظة التى يتبناها المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، التى تستهدف تعظيم دور المجتمع المدنى وتنوع أنشطته وجهوده، بدأت تأتى ثمارها فى مختلف المجالات، إذ لم تقتصر جهود المجتمع المدنى على الدعم المالى والمساعدات المالية فقط،وإنما أصبح الدعم متنوع ويشمل كل القطاعات الخدمية، ويمتد إلى ربوع المحافظة "قرى وعزب ومدن" ويشمل كل الفئات المجتمعية المستحقة للدعم.

وأوضح إمام أحمد مدير مشروعات جمعية الأورمان ببنى سويف على أن الدعم المقدم من الجمعية لقطاع التعليم بالمحافظة، يشمل 440 مقعدا دراسيا، 71 جهاز كمبيوتر، و11 تربيزة كمبيوتر، ولابتوب، و4 ماكينات تصوير، و17 طابعة كمبيوتر، و11 سبورة زكية، و8 داتا شو، و2 كاميرا عن بعد، و3 كولدير مياه، بتكلفة تصل لـ2 مليون جنيه، ويدعم 52 مدرسة على مستوى المحافظة.