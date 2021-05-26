مصر تشارك في اجتماعات القمة العادية الثامنة والثلاثين للوكالة الأفريقية للتنمية ...

شاركت مصر، أمس الثلاثاء ٢٥ مايو ٢٠٢١، في القمة العادية الثامنة والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الوكالة الأفريقية للتنمية AUDA-NEPAD والتي عقدت بشكل افتراضي، حيث ترأس الوفد المصري في الاجتماع السفيرة سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية والممثلة الشخصية للسيد رئيس الجمهورية لدى الوكالة الأفريقية للتنمية.

ترأس القمة الرئيس الرواندي "بول كاجامي" والتي تزامنت مع الاحتفال بيوم أفريقيا، حيث ناقش الاجتماع عمل الوكالة في ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها القارة الافريقية، والآثار الاقتصادية السلبية جراء انتشار جائحة كورونا، وقد جاءت المشاركة المصرية لتؤكد حرص مصر على التواجد الفعال والنشط بالمحافل الأفريقية خاصةً أن مصر إحدى الدول الخمس المؤسسة للوكالة. وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي من المشروعات التنموية التي تعكف النيباد على تنفيذها حاليًا في شتى المجالات، كما تم التطرق لمسألة اختيار المدير التنفيذي الجديد للوكالة خلفًا للمدير الحالي "إبراهيم ماياكي".

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس الجمهورية يتولى، على مستوى الاتحاد الأفريقي، ريادة عدد من المشروعات الاقليمية التي تقوم الوكالة الأفريقية للتنمية بتنفيذها وعلى رأسها مشروع الربط البحري بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط فضلاً عن الربط الكهربائي بين دول القارة.