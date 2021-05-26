وزير التعليم: لا مخاوف من تهكير تابلت الثانوية العامة ولدينا جيش من المهندسين

رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مخاوف بعض أولياء الأمور الخاصة بمحاولة البعض تهكير التابلت أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة 2021، قائلا: "نحن نعلم كل هذا ولدينا جيش من المهندسين ومعنا أجهزة الدولة كلها اطمئنوا".



وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن الوزارة سوف تعلن منتصف الأسبوع المقبل تفاصيل التجربة الثالثة لامتحانات مايو التجريبية للثانوية العامة، وأيضا جدول الثانوية العامة وكل تفاصيله بما فى ذلك القرار النهائى المرتبط بالتحسين لدفعة الثانوية العامة هذا العام 2021.



وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب وسوف تكون إلكترونية على التابلت فى المدارس المجهزة للطلاب النظاميين، ولا علاقة لهذا بمشروع تعديل قانون التعليم من قريب أو بعيد، موضحا أن الوزارة اطمأنت على كفاءة أكثر من 2300 مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة.



وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحانات النهائية سوف تنعقد، فى لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط، ولن نستخدم الشرائح أو السحابة الإلكترونية، وبالتالى يجب أن يطمئن أولياء الأمور أنه لا علاقة بأى مشكلة تعترض أبنائهم فى مدارس خاصة أو من المنزل أو مدارس غير مجهزة بالامتحان النهائى ولا يجب إسقاط تجربة الامتحانات التجريبية على الامتحانات النهائية التى تنطلق فى يوليو المقبل.

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