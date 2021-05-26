ضبط اثنين منهم.. الأمن يتوصل لتشكيل عصابي للإتجار في الأعضاء البشرية بالمعصرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بالاشتراك مع آخر "جارى ضبطه" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأعضاء البشرية.

ووفقا للتحريات فإن المذكورين يستغلون المجنى عليهم ودفعهم لبيع أعضائهم مقابل مبالغ زهيدة، مُتخذين من منطقة المعصرة بالقاهرة مكاناً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية مقابل حصول الضحايا على مبالغ مالية وتقديم جزء من المبلغ المالى المتفق عليه بعد إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

وحددت الأجهزة الأمنية خمسة أشخاص من ضحاياهم وباستدعائهم ومناقشتهم أقروا بقيام عناصر التشكيل بالوساطة فى بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية عقب إجرائهم فحوصات طبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهم، وتوقيعهم على إيصالات أمانة كضمان لإتمام العمليات.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأعضاء البشرية على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.