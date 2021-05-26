/632565/اسكان-النواب-توافق-على-منحة-الصرف-الصحى-بالمناطق-الريفية-بالاقصر-بمليون-يورو

وافقت لجنه الاسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، علي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنه ٢٠٢١ ،بشأن اتفاقية منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الافريقي، وصندوق التنمية الافريقي، بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، بشأن الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر، الاقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو الموقع بالقاهرة بتاريخ ٣/٣/ ٢٠٢١ .

البرنامج الصحي المتكامل

ويهدف البرنامج الصحي المتكامل، بالمناطق الريفية بصعيد مصر، الاقصر إلي مايلي : توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعه في مناطق الريف في صعيد مصر "محافظة الأقصر "،كما دعم الاصلاح المستمر لهذا القطاع ، وتطوير عمليات تجميع مياة الصرف ونقلها ومعالجتها والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنه.

مكونات الصرف الصحي المتكامل

وتشمل مكونات مشروع الصرف الصحي المتكامل، زيادة فرص الاستفادة من منظومة الصرف الصحي المتكامل والمتطور ، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتعزيز الاطار المؤسسي لهذا القطاع.

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عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة اجتماعا اليوم الاربعاء ، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وديوان عام المجتمعات العمرانية بحضور ممثلي عن وزارة المالية والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية .

كما عرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الموازنة، مشيرا إلي أن الهيئة لا تكلف الدولة اي عبيء ولها فائض ارباح يضاف الي الموازنة العامة من بيع الوحدة وحصيلة بيع الأراضي وتحصيل فوائد القروض وكلها تدرج في بند الإيرادات .