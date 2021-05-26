أخبار مصرية

اسكان النواب توافق على منحة الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالاقصر بمليون يورو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

/632565/اسكان-النواب-توافق-على-منحة-الصرف-الصحى-بالمناطق-الريفية-بالاقصر-بمليون-يورو

وافقت لجنه الاسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد  سعد حمودة، علي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنه ٢٠٢١ ،بشأن اتفاقية منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الافريقي، وصندوق التنمية الافريقي، بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، بشأن الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر،  الاقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو الموقع بالقاهرة بتاريخ ٣/٣/ ٢٠٢١ .

البرنامج الصحي المتكامل 

ويهدف البرنامج الصحي المتكامل، بالمناطق الريفية بصعيد مصر،  الاقصر إلي مايلي : توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعه في مناطق الريف في صعيد مصر "محافظة الأقصر "،كما دعم الاصلاح المستمر لهذا القطاع ، وتطوير عمليات تجميع مياة الصرف ونقلها ومعالجتها والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنه.

4b7fefb5b0.jpg

 

 

مكونات الصرف الصحي المتكامل 

وتشمل مكونات مشروع الصرف الصحي المتكامل، زيادة فرص الاستفادة من منظومة الصرف الصحي المتكامل والمتطور ، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر،  وتعزيز الاطار المؤسسي لهذا القطاع.

1807ed8161.jpg

 

 

 

 

اقرا ايضا:صور.."مصر.. إفريقيا" صالون التنسيقية يجوب القارة السمراء

عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة اجتماعا اليوم الاربعاء ، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022، لكل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وديوان عام المجتمعات العمرانية بحضور ممثلي عن وزارة المالية والتخطيط وهيئة المجتمعات العمرانية .

0e3f5fc962.jpg

 

 

2ca7c72a36.jpg

 

 

9b012cd8e7.jpg

 

 

3ecb3d9641.jpg

 

 

1d792346cc.jpg

 

 

62552cbcfe.jpg

 

 

649176cb69.jpg

 

 

a7ce28320d.jpg

 

 

كما عرض ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الموازنة، مشيرا إلي أن الهيئة لا تكلف الدولة اي عبيء ولها فائض ارباح يضاف الي الموازنة العامة من بيع الوحدة وحصيلة بيع الأراضي وتحصيل فوائد القروض وكلها تدرج في بند الإيرادات .  

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسكان النواب توافق على منحة الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالاقصر بمليون يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا