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/632566/صحة-النواب-توصى-بزيادة-الاعتمادات-المالية-لموازنة-مديرية-سوهاج-صور
أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بزيادة ميزانية مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج بمبلغ 26 مليون جنيه.
اجتماع لجنة الصحة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص باقي مديريات الشئون الصحية على النحو التالي: مديريات (شمال سيناء – جنوب سيناء – الشرقية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد- سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر).
مطالب بزيادة الاعتمادات المالية
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلي مديرية الشئون الصحية بسوهاج، والنائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، والنائب عن محافظة سوهاج، والذين طالبوا بزيادة الاعتمادات المالية لموازنة مديرية الصحة بسوهاج، نظرا لضعف الإمكانيات والحاجة لتطوير المستشفيات وزيادة مخصصات بند الصيانة والأجهزة والمستلزمات الطبية.
وجاءت توصية اللجنة بزيادة موازنة مديرية الصحة بسوهاج، بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وللحفاظ علي البنية التحتية، وصيانة وترميم الوحدات الصحية، والصيانة البسيطة، وللحفاظ علي الآلات والمعدات والمصاعد، وصيانة الأجهزة الطبية.
وينعقد الاجتماع بحضور مسؤولي وزارة الصحة، ووزارتي المالية والتخطيط، والدكتور أحمد القاضي نائب محافظ سوهاج.
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