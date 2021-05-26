/632569/من-يغيب-عن-فريق-نهضة-بركان-أمام-الأهلي-في-السوبر-الإفريقي-بسبب-كورونا

كشفت تقارير مغربية صباح اليوم الأربعاء أن فريق نهضة بركان المغربي منافس النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي لا يعاني من أي إصابات بفيروس كورونا وذلك بعدما ثبتت سلبية مسحة جميع اللاعبين، قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره فريق نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة في تمام السادسة مساء على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح« راديو مارس» المغربي حسب تقريره أن المسحة الطبية التي خضع لها فريق نهضة بركان المغربي في قطر جاءت سلبية. وكان النادي الأهلي قد أعلن سلبية مسحة عناصر الفريق والتي خضعوا لها فجر يوم الإثنين فور الوصول لقطر استعدادا لمواجهة نهضة بركان. ويأمل الأهلي تعزيز رقمه القياسي في البطولة كأكثر المتوجين بها برصيد 6 ألقاب.

بينما يخوض نهضة بركان السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه ويأمل في تحقيق إنجاز تاريخي له بتحقيق أول لقب له في بطولة السوبر الإفريقي وتستضيف قطر كأس السوبر الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي. في 2019 فاز الرجاء على الترجي بنتيجة 2:1 ، وفي 2020 خسر الأخير ايضا ضد الزمالك بنتيجة 3:1

وتأهل بركان لكأس السوبر الإفريقي، بالفوز بالكونفدرالية على حساب مواطن الأهلي، بيراميدز. أما الأهلي، فهو بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك. ولم يفز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي المتوج به 6 مرات من قبل، منذ عام 2014. وعاد الأهلي لقطر بعد 3 أشهر ونصف حين شارك في مونديال الأندية واقتنص البرونزية بركلات الترجيح أمام بالميراس البرازيلي.

قائمة الأهلي

قائمة الأهلي لمباراة نهضة بركان: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

التشكيل المتوقع للأهلي في نهائي السوبر الإفريقي

فى حراسة المرمى محمد الشناوي في خط الدفاع: أيمن أشرف، بدر بانون، ياسر إبراهيم، محمد هانى في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدى افشه في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، صلاح محسن.

التشكيل المتوقع لنهضة بركان في نهائي السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى: زهير لعروبي في خط الدفاع: محمد عزيز – إيسوفو دايو – إسماعيل المقدم – عمر النمساوي في خط الوسط: ناجي العربي – زايد كروش – زكريا الحضرف - بكر الهلالي - حمزة لعشير في خط الهجوم: محسن ياجور