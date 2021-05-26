اسكان النواب توافق على قرارين رئاسيين بشأن تحسين منظومة الصحى الصحى بالأقصر «فيديو»

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وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، الاربعاء، برئاسة النائب عماد سعد حموده، على قرارين رئاسيين، بشأن قرض من بنك التنمية الافريقى لتحسين منظومة الصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

وطرح النائب عماد سعد حموده، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، على أعضاء اللجنة القرارات الرئاسية، وقد وافقت اللجنة بالإجماع على :

اتفاق بين مصر وبنك التنمية الافريقي

اولا : قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز ١٠٨ مليون يورو ، الموقع بتاريخ ٣مارس ٢٠٢١ .

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من منظومة الصرف الصحى المتكاملة والمطورة، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر ،وتعزيز الإطار المؤسسى القونى لهذا القطاع.

مشروع الصرف الصحي المتكامل

كما يتضمن المشروع تجميع مياه الصرف الصحى ونقلها ومعالحتها والتخلص منها من المستوى المنزلى إلى مستوى الصرف الزراعى وذلم من أجل تحسين تكلفة البنية التحتية وتسهيل الجوانب الإدارية وتعزيز القدرات وتحسين الآليات الخالية لزيادة استدامة برنامج منظومة الصرف الصحى المتكاملة فى صعيد مصر - الأقصر.

مياه الشرب والصرف الصحي

ثانيا: قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٤ لسنه ٢٠٢١ بشأن اتفاقية منحة بين مصر وكل من بنك التنمية الافريقي وصندوق التنمية الافريقي بصفتهما مسؤولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، بشأن الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر، الاقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو الموقع بالقاهرة بتاريخ ٣/٣/ ٢٠٢١ .

ويهدف برنامج الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر، الاقصر الي مايلي : توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة في التجمعات السكانية الواقعه في مناطق الريف في صعيد مصر "محافظة الأقصر ".

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ويدعم المشروع الاصلاح المستمر لهذا القطاع ، وتطوير عمليات تجميع مياة الصرف ونقلها ومعالجتها والمساهمة في زيادة تغطية خدمات الصرف الصحي المحسنه، وتشمل مكونات المشروع زيادة فرص الاستفادة من منظومه الصرف الصحي المتكامل والمتطور ، وتطوير نظام عمليات وممارسات شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وتعزيز الاطار المؤسسي لهذا القطاع