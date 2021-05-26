/632571/يحضره-خبراء-دوليين-مصر-تستضيف-مؤتمررعاية-النظام-البيئي-للذكاء-الاصطناعي

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استضافة مصر للدورة الـ 25 للمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، بتنظيم رسمي من قبل شركة «تريسكون جلوبال» وذلك في تمام الـ 31 من مايو المقبل، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

رعاية النظام البيئي للذكاء الاصطناعي فى مصر

وأشار بيان صادر عن وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء 26 مايو، إلى أن المؤتمر سيعقد تحت شعار «رعاية النظام البيئي للذكاء الاصطناعي فى مصر»، والذي يهدف إلى إلى استكشاف سوق الذكاء الاصطناعي فى مصر فى ظل التحول الرقمي الذى تشهده البلاد، بالإضافة إلى بحث مدى تطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي لمجابهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا، ومناقشة كيفية تهيئة وخلق نظام جيد وبيئة عمل ملائمة لاحتضان ونمو المشروعات التكنولوجية الحديثة.

ويتكون متحدثي المؤتمر -رعاية النظام البيئي للذكاء الاصطناعي فى مصر- من كبار المدراء التنفيذيين والاستشاريين فى مجال الذكاء الاصطناعي وخبراء الصناعة ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، ومسؤولين من وزارة الاتصالات؛ وذلك عرض حلقات النقاش والحوار المجتمعي بين الخبراء.

طفرة غير مسبوقة بالمعاملات الإلكترونية في مصر

يشار إلى أن مؤتمر رعاية النظام البيئي للذكاء الاصطناعي فى مصر، يأتي بالتزامن مع وجود طفرة غير مسبوقة في خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي وزارة الاتصالات من خلال تنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية" لاستخدام التكنولوجيات الحديثة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، فى مختلف المعاملات الرقمية.

مركز مصر في مؤشر الذكاء الاصطناعي

يشار إلى أن مصر تحتل مراكز متقدمة فى المؤشرات العالمية للذكاء الاصطناعى، واهتمام الحكومة بالتوسع فى تبنّي التكنولوجيات الناشئة وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعي، عبر إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذى ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.