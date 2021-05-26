اخر تطورات قضية كهربا والزمالك..تفاصيل

تعقد المحكمة الرياضية الدولية، جلسة بخصوص قضية لاعب الأهلي محمود عبدالرازق كهربا، مع نادي الزمالك ناديه الأسبق، ومن المقرر عقد تلك الجلسة يوم 31 مايو الجاري، وأعلن مسئولو القلعة البيضاء انهاء الملف الخاص بتلك القضية.

تطورات قضية كهربا والزمالك

الجدير بالذكر أن كهربا أثناء فترة لعبه بالزمالك، انتقل إلى نادي أفيش البرتغالي، وذلك دون علم نادي الزمالك، فقامت اللجنة الإدارية السابقة بنادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، برفع قضية على اللاعب في المحمكة الرياضية الدولية، وعين مسئولو القلعة البيضاء كل من المحامي الإيطالي سلفاتور كافالي، وأحمد ابراهيم اداري الزمالك السابق، لمتابعة القضية، مع المحكمة الرياضية الدولية.

وقد حكمت في وقت سابق بتغريم اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، بمبلغ قدره 33 مليون جنيه، لصالح نادي الزمالك. وقام محمود عبدالمنعمم كهربا، بتقديم نقد على حكم المحكمة الرياضية الدولية، كما رفض الزمالك حكم المحكمة أيضا وقاموا بتقديم نقدج على الحكم لزيادة المبلغ المستحق على كهربا لصالح نادي الزمالك، وحضر الجلسة كل من مندوب كهربا، ومندوب لنادي الزمالك، ومندوب للنادي الأهلي.