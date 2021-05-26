رئيس خارجية النواب يلتقي بسفير دولة أرمينيا بالقاهره..«صور»

/632573/رئيس-خارجية-النواب-يلتقي-بسفير-دولة-أرمينيا-بالقاهرهصور

التقي النائب كريم درويش ،رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،بالسيد كارين جورجوريان سفير دولة أرمينيا بالقاهرة .

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