/632574/5-ملايين-جنيه-التنازل-عن-دعوى-تطالب-شريف-الدسوقي-بتعويض

استمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، في التعبير عن حزنهم بشأن بتر قدم الفنان شريف دسوقي.

تنازل عن الدعوى المقامة

تقدم المستشار هيثم عباس، محامى المنتج شريف زلط، للمحكمة الاقتصادية بتنازل عن الدعوى المقامة ضد الفنان شريف الدسوقى، نظراً لحالته الصحية التى يمر بها.

المساندة الكاملة لشريف الدسوقي

وأعلن المحامي المساندة الكاملة له متمنياً له سرعة تجاوز تلك المحنة والعودة أقوى مما كان.

وكانت قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تأجيل الدعوى التي تطالب الفنان شريف الدسوقى بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب "مسلسل 100 وش"، لجلسة اليوم.

إشادة بالغة من الجمهور والنقاد

وقال هيثم عباس المحامي بصفته وكيلًا عن شريف زلط، مدير إنتاج لأحد أكبر شركات الإنتاج الفنى، أن وقائع التداعى تعود إلى تعاقد المدعى مع الفنان شريف الدسوقى لأداء دور فى مسلسل أذيع خلال شهر رمضان 2020 ونال إشادة بالغة من الجمهور والنقاد وتقاضى أجره كاملًا عن أداء دوره.

مدير الإنتاج لم يسلمه أجره كاملًا

وأضافت الدعوى، أن المدعى عليه أدلى بتصريحات فى العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وأجرى مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" مدعيًا أن مدير الإنتاج المدعى لم يسلمه أجره كاملًا، ومن جراء هذا أصاب المدعى أضرار مادية وأدبية مما حدا به لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

شريف دسوقي يطمأن جمهوره

طمأن الفنان شريف دسوقى، كل متابعيه على حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية و بتر قدمه، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "قدر الله و ما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقى، بعد إجرائه عملية جراحية وبتر قدمه.

بدرية طلبة تكشف التفاصيل

وقالت بدرية: "بالفعل تم بتر قدمه وحالته مستقرة الآن وربنا يشفيه ويقوم منها، والجرح اللى كان في رجليه حصله أثناء تصوير فيلم وقفة رجالة، واتفاقم، والدكتور اللى بيتابع حالته أكد أنها سيئة وتم بتر قدمه".

وأكملت إن البتر جاء بسبب مرض السكر، موضحة أنه إذا لم يجري تلك العملية كانت المضاعفات ستصل لحد الوفاة، على حد قولها.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير.

آخر أعمال شريف دسوقي

وظهر شريف دسوقى، ضيف شرف في مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى عُرض في رمضان المنقضى، والعمل بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.