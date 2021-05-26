دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

/632575/تحيا-مصر-يكشف-آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لـ-دلال-عبدالعزيز

طالت الفنانة دلال عبدالعزيز، العديد من الشائعات على مدار الساعات الماضية، حيث خرج العديد من الأنباء التي تشير إلى تدهور حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، بعدما ظهرت سلبية التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز

أكد الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc"، مساء أمس الثلاثاء، أن حالة الفنانة دلال عبدالعزيز لا تزال على وضعها، فهي تعافت فقط من فيروس كورونا، ولكن توابع المرض عديدة وأشد وأشرس من فترة الإصابة بالفيروس نفسه.

أما عن نجاحهم في عدم معرفتها لوفاة شريك حياتها الفنان سمير غانم، فقد أوضح أنه تم فصل التلفاز المتواجد داخل الرعاية المركزة، وإقناعها بأن الأمر يشمل المستشفى بأكملها، وعرض مواد مسجلة كي تجد شيئًا تشاهده أثناء تواجدها، كما أنهم لا يرتدون الملابس السوداء أثناء تواجدهم معها، ويحاولون صنع ابتسامات غير صادقة، كي لا تشك في الأمر، بالإضافة إلى سحب هواتفها منذ اللحظة الأولى لدخولها المستشفى.

الجدير بالذكر، أن الفنان سمير غانم رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عامًا بعدما أثر الفيروس على وظائف الجسم، وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.