تعليم النواب توافق على موازنة مكتبة الإسكندرية للعام المالي الجديد 2021/2022

/632576/تعليم-النواب-توافق-على-موازنة-مكتبة-الإسكندرية-للعام-المالي-الجديد-20212022

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء علي مشروع موازنة مكتبه الاسكندرية للعام المالي الجديد 2021\2022.

مكتبة الاسكندرية

من جانبة أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة البرلمانية، أن مكتبه الاسكندرية هي منارة للفكر والحضارة، و توليها الدولة المصرية إهتمام بالغ لاسيما وأنها واجه لمصر الثقافية.

وطالب النائب سامي هاشم، بايفاد اللجنة بالخطة الاستثمارية التفصيلية المستهدفه للعام المالي الجديد، لتقديم مزيد من الدعم لها، لاسيما لما لها من دور أيضاً علي جذب الشباب، مشيراً إلي أن اللجنة ستقوم بزيارة مرتقبة للمكتبة في ضوء توجيه دعوه لها من جانب المسؤول بالمكتبه والذي حضر اليوم.

البنية التكنولوجية لمكتبة الاسكندرية

وقال محمد عقل المسؤول بمكتبه الإسكندرية، إن المكتبه بمثابة قوي ناعمة، مشيرا إلي عدد من المشروعات المستهدفه خلال العام المالي الجديد 2021/2022 لتطوير وتحديث المكتبه، ومنها تحديث البنية التحتية والتكنولوجية بنحو 10 مليون جنية لاسيما وهي المكتبه الثانية عالميا من حيث أجهزة الحاسب الألي والأجهزة الاليكترونية، فضلا عن استهداف تطوير الأجهزة المرئية والصوتية بنحو 18 مليون جنية.

المنطومة الامنية للمكتبه

وأضاف محمد عقل، أنه من المستهدف أيضا تحديث المنظومة الأمنية للمكتبة، وأجهزة الاضاءة بالمبني الرئيسي، لاسيما وأنه قائم علي نظم عالمية تتنوع ما بين 3 الاف لمبة، مشيرا إلي دور المكتبه في تطوير بعض الأماكن التراثية ومنها قصر خديجة هانم بحلوان، وتقديم أنشطة ثقافية بها.

البحيرة الصناعية بالمكتبة

وطالب محمد عقل، مسؤول بمكتبة الاسكندرية ، بزيادة الباب السادس(الاستثمارات) ليكون 90 مليون جنية بدلا ، لاسيما والحاجه الي إنجازات البحيرة الصناعية الخارجية بالمكتبه، قال معتز فتحي ممثل التخطيط، أن البحيرة كانت مدرجة في الخطة الاستثمارية لكن لم يرد التعاقد بشأنها حتي الان.

ليؤكد النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التخطيط ستكون علي استعداد لتوجيه المخصصات اللازمة للمكتبه حال استخدام الموازنة المدرجة في المشروعات الهامة المحددة في الخطة، لاسيما والدور المحوري والريادي للمكتبة.

من جانبه دعا بدر عثمان ممثل التخطيط، إلي أن الوزارة وضعت في موازنة العام الجاري 20/21 نحو 90 مليون جنية في بند الاستثمارات في ضوء المناقشات واستعراض الخطة، لكن المكتبه العام الجاري ارسلت خطابا بالمخصصاا المطلوبة دون المكوث سويا، ونتمني أن تكون هذه الجلسة انطلاقه جديدة بين المكتبه والتخطيط، الأمر الذي وعد به محمد عقل المسؤول بالمكتبه لاسيما وأن الفتره الماضية شهدت تغير في القيادات مما احدث هذه الفجوة.

وعلي الجانب النيابي، أكد النائب هاني أباظة أهمية الدور التوعوي للمكتبه لاسيما في القضايا الشائكة ، مشددًا علي أهمية أيضا التسويق لمحتويات المكتبه وتطوير وسائل العرض بها، فيما طالبت النائبة ماجدة بكري وكيل اللجنة بايفاد اللجنة بموجز للأنشطة المتوقع تنفيذها خلال العام المالي الجديد، مع عقد لقاء خاص بالمكتبه لاستعراض كل انشطتها تفصيلا، وتساءلت النائبة نسرين عمر، عن دور المكتبه من المبادرات الهامة ومنها " حياة كريمة".