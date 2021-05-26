/632577/سلالة-جدية-لكورونا-في-البرازيل-تحور-خطير-وتزايد-أعداد-الإصابات

عثرت السلطات البرازيلية على سلالة جديدة متحورة من الفيروس التاجي كورونا، تنتشر بسرعة كبيرة، والتي تعتبر ضمن نموذج P4 مجهولة الأصل، وظهرت لأول مرة في بلدة موكاكا بساوباولو.

انتشر في 9 بلديات

وأشار تقرير صادر عن وكالة سكاي نيوز عربية، إلى أن المتحور « P4» انتشر في 9 بلديات، حيث يتم العمل من قبل العلماء على التأكد حتى الآن من أنها أكثر عدوى من مثيلتها من السلالات أم غير ذلك. ونوه علماء الصحة بالبرازيل، أن السلالة الجديدة مشتركة مع النماذج البرازيلية P1 وP2، مع نموذج الفلبين أيضًا P3-، وجميعهم تنتمي إلى سلالة B.1.1.28.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيل 79219 إصابة و2641 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

15.8 مليون حالة كورونا في البرازيل

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79219، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 15.8 مليون حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 14 مايو 85536 حالة، وفي 15 مايو 67009، وفي 16 مايو 40941، وفي 17 مايو 29916، وفي 18 مايو 75445.

2641 وفاة جديدة

وذكرت الوزارة أنها رصدت 2641 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 441691 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 14 مايو 2211 حالة، وفي 15 مايو 2087، وفي 16 مايو 1036، وفي 17 مايو 786، وفي 18 مايو 2513.

ثاني أكبر حصيلة للوفيات في العالم

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

تزايد معدلات كورونا على نحو خطير

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.