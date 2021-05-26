«النواب» يطالب بدعم موازنة صحة سوهاج بـ28 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 - 2022 فيما يخص باقى مديريات الشؤون الصحية على النحو التالى:

مديريات "شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد- سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر".

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلى مديرية الشؤون الصحية بسوهاج، والنائب محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، والنائب عن محافظة سوهاج، والذين طالبوا بزيادة الاعتمادات المالية لموازنة مديرية الصحة بسوهاج، نظرا لضعف الإمكانيات والحاجة لتطوير المستشفيات وزيادة مخصصات بند الصيانة والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وجاءت توصية اللجنة بزيادة موازنة مديرية الصحة بسوهاج، بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وللحفاظ على البنية التحتية، وصيانة وترميم الوحدات الصحية، والصيانة البسيطة، وللحفاظ على الآلات والمعدات والمصاعد، وصيانة الأجهزة الطبية.

وينعقد الاجتماع بحضور مسؤولى وزارة الصحة، ووزارتى المالية والتخطيط، والدكتور أحمد القاضى نائب محافظ سوهاج.