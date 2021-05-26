«النواب» يوصى بدعم مديريات الصحة لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين

جدة - نرمين السيد - أوصت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بدعم مديريات الصحة فى عدد من المحافظات وزيادة اعتماداتها المالية للعام المالى الجديد 2021 - 2022، لتلبية احتياجاتها وتقديم الخدمة الطبية المناسبة للمواطن.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعى قانونى بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 - 2022 فيما يخص باقى مديريات الشؤون الصحية على النحو التالى: مديريات "شمال سيناء، جنوب سيناء، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، أسوان، الأقصر".

واستمعت اللجنة لمسؤولى مديريات الصحة، فى هذه المحافظات، والذين طالبوا بزيادة الاعتمادات المالية لتلبية الاحتياجات وتقديم الخدمة الصحية، وخصوصا فى بنود الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، وبند الصيانة، وغيرها.

وأوصت لجنة الشؤون الصحية، وزارتى التخطيط والمالية، بمنح دعم إضافى 40 مليون جنيه لمديرية الصحة بمحافظة قنا، وأوصت بزيادة ميزانية مديرية الصحة فى محافظة الفيوم بدعم إضافى 20 مليون جنيه

كما أوصت لجنة الشؤون الصحية، بدعم إضافى لموازنة مديرية الصحة فى محافظة شمال سيناء بمبلغ 7 ملايين جنيه، وكذلك منح دعم إضافى لمديرية الصحة فى محافظة جنوب سيناء، بنحو 4 ملايين جنيه، كما أوصت بزيادة الموازنة لمديرية الصحة فى محافظة الوادى الجديد بدعم إضافى 20 مليون جنيه.