نائب وزير الحج والعمرة يناقش مع كرم جبر جهود المملكة فى خدمة ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - تم خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى مجال الحج والعمرة والزيارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى عهده، من جهود فى خدمة ضيوف الرحمن، والتطرق لما تقدمه وزارة الحج والعمرة من تسهيلات للحجاج والمعتمرين.

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