صور.. الفريق التراس يبحث تعزيز التعاون المشترك مع زامبيا

جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأربعاء، الفريق ناثان مولنجا Nathan Mulenga قائد الخدمة الوطنية الزامبية والوفد المرافق، فى زيارة تهدف لتعزيز التعاون المشترك فى كل مجالات الصناعة المختلفة، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.





وتم خلال اللقاء بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كل احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة زامبيا الشقيقة، بالإضافة إلى بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مختلف مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.



وأكد التراس أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل فى كل المجالات الصناعية والاقتصادية.

كما أشار التراس أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كل خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بدولة زامبيا فى كل مجالات التصنيع وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية الزامبية بمراكز تدريب العربية للتصنيع، وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.



وأكد الفريق ناثان مولنجا حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر فى كل المجالات الصناعية والتنموية، مشيدا بالنهضة التنموية ومبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن المشروعات القومية التى تشهدها حاليا مصر وخططها لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمى.

وأوضح مولنجا أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مختلف مشروعات التنمية بزامبيا، ومنها تحديث البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف الصحى والإلكترونيات والطاقة المتجددة والتحول الرقمى وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية الزامبية بمراكز التدريب المتطورة بالعربية للتصنيع.

وفى إطار الزيارة، زار وفد دولة زامبيا الشقيقة معرض منتجات العربية للتصنيع، إذ أشاد الفريق ناثان مولنجا بتنوع المنتجات والقاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة وخططها لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تطوير خطوط الإنتاج لتصبح خطوطا رقمية ذكية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.



كما زار الوفد الزامبى أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع والتى تم افتتاحها رسميا منذ أيام قليلة بالشراكة مع شركة "دى ام جى" الألمانية العالمية، إذ يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة فى كل مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.