الصحة: توفير لقاح كورونا بالمنازل لغير القادرين على الحركة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توفير خدمات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيرًا عليهم، فى إطار خطة الدولة للتصدى لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه يتم استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقى اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن 15335، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.

وأضاف مجاهد أن المواطنين غير القادرين على الحركة الذين يتم توفير لقاح فيروس كورونا لهم بالمنازل هم "المصابون بشلل نصفى أو رباعى أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التى تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر فى الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكى، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلى".

وأشار مجاهد إلى أن التطعيم بالمنازل يتم من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات، وإمدادهم بالدعم اللوجيستى اللازم لإجراءات عملية التطعيم ويشمل "صندوق التبريد لحفظ اللقاحات، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية، أجهزة قياس الضغط والسكر"، مشيرًا إلى توافر 2 سيارة إسعاف مجهزة بكل محافظة لنقل الفرق الطبية إلى منازل المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقيهم اللقاح.

ولفت مجاهد إلى تم تخصيص 27 مركزًا من ضمن المراكز المخصصة لتلقى اللقاحات على مستوى كنقاط انطلاق رئيسية لتوفير خدمات تلقى اللقاحات بالمنازل لغير القادرين على الحركة، لافتًا إلى أنه بعد استقبال طلبات المواطنين يتم تعديل أماكن تلقى اللقاحات المحددة لهم على المنظومة الإلكترونية تلقائيًا من مراكز التطعيم المختلفة إلى المراكز الخاصة بتوفير اللقاحات بالمنازل، وإرسال قائمة المواطنين الذين يرغبون فى الحصول على اللقاح بالمنازل لمديرى المراكز للتواصل مع المواطنين لتوفير اللقاح بالمنزل لهم وذلك بعد تقييم حالتهم الصحية.

وكشف مجاهد أن الأشخاص غير القادرين على الحركة نتيجة كبر السن أو الإصابة بأمراض مزمنة ويعانون من مضاعفاتها، يمكنهم التواصل مع هيئة الإسعاف على الرقم 123 لطلب سيارة إسعاف لنقلهم إلى أقرب مركز لتلقى اللقاح، وذلك بعد تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية والحصول على موعد التطعيم.

يُذكر أن وزارة الصحة والسكان أطلقت فى 28 فبراير الماضى، الموقع الإلكترونى "http://www.egcovac.mohp.gov.eg/" لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، كما تم تخصيص 400 مركز بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية لتلقى لقاحات فيروس كورونا.